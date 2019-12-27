Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»

C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной газовой компании «Булгаргаз».

Отмечается, что в декабре 2019 года подписано дополнительное соглашение с «Газпром экспорт», согласно которому с нового года точка доставки российского газа на территорию страны будет изменена с румынской Негру-Водэ на болгарскую Странджу.

Достигнутые договоренности позволят сэкономить Болгарии 81 миллион левов (около 41 миллиона евро). «Эта экономия обусловлена устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарскими потребителями природного газа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что болгарская сторона ведет переговоры с компанией «Газпром экспорт» о снижении цены поставок газа для страны.