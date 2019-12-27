Власти центрального мексиканского штата Сакатекас сообщили о крупной стычке между заключенными Регионального центра социальной реинтеграции (Cerereso) Мэнли, в результате которой погибли 16 человек, лишенных свободы, еще пять получили ранения. 0б этом сообщает РИА Новости.

"Благодаря совместному вмешательству (силовых структур - ред.) около 17 часов удалось остановить стычку заключенных. В результате инцидента на месте погибли 15 человек, в больницу были доставлены шестеро, позднее один из них скончался", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министерства безопасности штата Сакатекас.

После столкновения на месте были изъяты четыре единицы огнестрельного, а также холодное оружие. В сообщении отмечается, что неделей ранее в учреждении был произведен полный досмотр, в ходе которого также были изъяты различные запрещенные предметы.