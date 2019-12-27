Тысячи азербайджанцев ринулись в Иран за дешевым товаром

За последние 24 часа через Астаринский пограничный переходный пункт в Иран перешло свыше 2 тысяч граждан Азербайджана. То есть количество отправляющихся в Иран резко выросло в праздничные дни. Один из предпринимателей, ведущих приграничную торговлю, объяснил местным журналистам, что это вызвано подорожанием доллара в Иране.

«Сейчас один доллар США стоит 12 тысяч 600 туманов, а несколько дней назад на черном рынке за один доллар давали 17 тысяч туманов, этот курс держался 3-4 часа. Из-за скачков курса доллара меняются и цены на потребительские товары в Иране. Иранский туман продолжает падать к нашему манату и доллару США. И если для иранцев цены растут, то для наших людей это выгодно – ведь наша валюта дорожает», - говорит предприниматель.

Он говорит, что азербайджанцы скупают в Иране все подряд.

«Сейчас в основном привозят бытовые приборы, а также рыбные и мясные изделия, иногда – лекарства. Чаще всего люди привозят все это для личного пользования. Привозят также стиральные порошки, мыло, конфеты, сладости. У меня в иранской Астаре есть знакомый, он говорит, что раньше наши сограждане привозили много долларов, сейчас этот поток стал меньше. Иранец говорит, что к ним со всего Азербайджана приезжают торговать», - говорит бизнесмен.

Одна пожилая женщина, вернувшаяся из Ирана, куда она ездила за покупками, говорит, что эта поездка не была выгодной.

«Получив пенсию, я отправилась в Иран за покупками. В основном купила продукты питания. Таким людям, как я, такая поездка не выгодна. Такие поездки выгодны спекулянтам. Часами в очередях стояла, не заболеть бы теперь», - говорит женщина.

Мужчина средних лет говорит, что купил в Иране стиральную машину. По его словам, она ему обошлась на 250 манатов дешевле, чем если бы он покупал ее в Азербайджане.