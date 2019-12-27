Все больше иностранцев хотят стать гражданами Азербайджана

Как отмечает А.Аллахверанов, за январь-ноябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11% увеличилось число прибывших в страну мигрантов. Естественно, это сказалось на различных подкомпонентах миграции, в частности, на увеличении числа иностранцев, получивших азербайджанское гражданство.

Отметим, то для получения азербайджанского паспорта иностранцу необходимо пройти довольно сложную процедуру и получить ряд значимых оснований на гражданство. Прежде всего иностранец должен получить два раза временный вид на жительство, затем 5-летнее право постоянного пребывания. Кроме того, в Миграционном кодексе содержится ряд условий, таких, к примеру, как сдача экзамена на знание азербайджанского языка, истории, культуры и др.

По официальным данным, за 11 месяцев этого года 497 человек получили азербайджанское гражданство, а у 15 лиц это гражданство было восстановлено. В определенное время эти последние отказывались от азербайджанского гражданства, но потом изъявили желание его вернуть. Таким образом, 512 человек получили паспорт гражданина Азербайджана. Среди них на первом месте выходцы из Грузии, затем идут мигранты из России и Украины. Также получили гражданство выходцы из Туркменистана и Ирана. Немало было обратившихся за гражданском из Пакистана, Индии, Афганистана и других стран, но почти все они не смогли сдать экзамен на знание государственного языка, поэтому и не получили азербайджанский паспорт.

«Миграционный кодекс также предусматривает возможность получения гражданства, минуя некоторые процедуры. Это возможно для иностранцев, обладающих особыми способностями и достижениями в сфере спорта, культуры или науки», - сообщил эксперт.