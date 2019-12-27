Еще один штат США легализовал марихуану

С 1 января 2020 года в американском штате Иллинойс будет разрешена продажа марихуаны для рекреационного использования. Об этом заранее сообщал сайт weedmaps.com.

Иллинойс таким образом стал одиннадцатым по счету штатом США, в котором марихуана полностью легализована. Теперь любой гражданин США, достигший 21-летнего возраста, предъявив документы, сможет купить вещество без рецепта.

Жителям Иллинойса для хранения разрешено до 30 граммов соцветий каннабиса, до 5 граммов концентрата психоактивного каннабиоида ТГК или до 500 миллиграммов ТГК, растворенного в еде или напитках. Для тех, кто приехал из другого штата, эти объемы в два раза меньше.