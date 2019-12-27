Восстановлено движение на дороге в Бибиэйбат

На дороге в Бибиэйбат, ранее закрытой вследствие разрушения из-за схода оползня, восстановлено одностороннее движение в направлении центра Баку. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Госслужбы автомобильных дорог Азербайджана.

Для обеспечения безопасного движения на дороге пока обеспечено движение автотранспортных средств по 2 полосам. Движение по остальным полосам будет восстановлено после полного завершения на участке строительно-ремонтных работ.

Для организации нормального движения на дороге нанесена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки и железобетонные ограждения вдоль обочины.