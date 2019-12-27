Кардинал-педофил посылал деньги Папам Римским

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 14:57

Сенсационную новость опубликовало издание Washington Post: в течение двадцати лет бывший кардинал Теодор МакКаррик посылал деньги другим духовным лицам. Общая сумма составила около 600 тысяч долларов США. Среди прочих адресатов были высшие ватиканские иерархи — понтифики Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Несколько человек, которые получили деньги от лишенного в этом году священнического сана МакКаррика, были «непосредственно приглашены» свидетельствовать в оценке предъявленных ему обвинений, пишет газета.

Финансовые документы, на которые ссылается издание, это данные со счета архиепархии Вашингтона, где с 2001 года МакКаррик был архиепископом. На этот специальный церковный счет деньги посылали богатые жертвователи. Бывший священник мог тратить немалые деньги по своему усмотрению и имел собственный контроль над средствами, - подтвердила архиепархия. По утверждению Washington Post, обвиняемый в педофилии с 2001 по 2005 годы «послал папе Иоанну Павлу II сумму в 90 тысяч долларов», а преемник польского понтифика - «папа Бенедикт XVI получил 291 тысячу долларов США, из них наибольшей суммой был чек на 250 тысяч в мае 2005 года». Деньги посылались от имени разных людей и субъектов на благотворительные цели. Газета сообщает, что представители бывших пап отказались от комментариев или высказались, что не располагают информацией о присланных денежных средствах. Ватиканские духовные лица в свидетельствах о средствах МакКаррика объясняли чеки, как обычные дары в период Рождества Христова или выражение признания заслуг в службе. Деньги, как утверждали они, предназначались далее на благотворительные цели.