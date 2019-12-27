Кардинал-педофил посылал деньги Папам Римским
Сенсационную новость опубликовало издание Washington Post: в течение двадцати лет бывший кардинал Теодор МакКаррик посылал деньги другим духовным лицам. Общая сумма составила около 600 тысяч долларов США. Среди прочих адресатов были высшие ватиканские иерархи — понтифики Иоанн Павел II и Бенедикт XVI.
Несколько человек, которые получили деньги от лишенного в этом году священнического сана МакКаррика, были «непосредственно приглашены» свидетельствовать в оценке предъявленных ему обвинений, пишет газета.
Финансовые документы, на которые ссылается издание, это данные со счета архиепархии Вашингтона, где с 2001 года МакКаррик был архиепископом. На этот специальный церковный счет деньги посылали богатые жертвователи. Бывший священник мог тратить немалые деньги по своему усмотрению и имел собственный контроль над средствами, - подтвердила архиепархия.
По утверждению Washington Post, обвиняемый в педофилии с 2001 по 2005 годы «послал папе Иоанну Павлу II сумму в 90 тысяч долларов», а преемник польского понтифика - «папа Бенедикт XVI получил 291 тысячу долларов США, из них наибольшей суммой был чек на 250 тысяч в мае 2005 года». Деньги посылались от имени разных людей и субъектов на благотворительные цели. Газета сообщает, что представители бывших пап отказались от комментариев или высказались, что не располагают информацией о присланных денежных средствах.
Ватиканские духовные лица в свидетельствах о средствах МакКаррика объясняли чеки, как обычные дары в период Рождества Христова или выражение признания заслуг в службе. Деньги, как утверждали они, предназначались далее на благотворительные цели.
«Эти средства не имели никакого влияния на принятие кардиналом решений», - сказал пресс-секретарь кардинала Леонардо Сандри. Этот святой отец получил от МакКаррика 6,5 тысяч долларов США.
В ближайшие месяцы католическая церковь планирует опубликовать копию доклада о расследовании Ватиканом в связи с обвинениями против МакКаррика. Американские власти переслали в Рим соответствующие финансовые ведомости.
В феврале 2019 года папа Римский Франциск лишил священнического сана МакКаррика, архиепископа Вашингтонского на пенсии. Иерарх был признан ватиканской Конгрегацией науки и веры (высший орган по расследованиям, бывш. инквизиция — прим.авт.) виновным в случаях педофилии, которая вела его процесс.
Решение не было неожиданным, и давно предполагалось. Оно было принято за пять дней до первого в истории Ватикана совещания на высоком уровне на тему борьбы с педофилией, созванного папой Франциском.
В июле 2018 года МакКаррик лишился звания кардинала, когда был обвинен в изнасилованиях несовершеннолетних, происходивших в 70-е годы прошлого века во время его служения в Нью-Йорке. Одним из обвинителей был мужчина, бывший тогда служкой.
Появились и другие обвинения в адрес сановника, в том числе за сексуальные нападения в церкви. Одновременно с этим в церковной иерархии началась громкая и бурная дискуссия, кто и как давно знал о деяниях бывшего митрополита Вашингтонского и были ли они умышленно затушёваны.
Теодор МакКаррик — один из наиболее известных в мире американских духовных лиц. Был священником около 60 лет. Исполнял обязанности архиепископа в Нью-Йоркской архиепархии, после чего в 2001 году перебрался в Вашингтон.
Этот скандал — пока наиболее громкий в истории современной католической церкви. Педофилия, как раковая опухоль проникла в стены костелов практически на всех континентах. Известны имена священников-педофилов в Австралии и Польше, США и Латинской Америке. Папа Франциск решительно удаляет таковых из церкви, передавая в руки гражданского правосудия. Но эта его борьба — начало долгого и трудного пути очищения католической церкви.