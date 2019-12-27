В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям

В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Согласно документу, с 1 января детям проживающих в стране неграждан, большинство из которых составляют русскоязычные жители, будет предоставляться латвийский паспорт. Исключение составят случаи, когда родители приняли решение о получении ребенком гражданства другой страны.

Отмечается, что изменения коснутся небольшого числа детей. Так, по данным латвийского Управления делами гражданства и миграции, в 2016 году статус неграждан был предоставлен 47 детям, в 2017 году — 51 ребенку, в 2018 году — 33 детям.