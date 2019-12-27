Сотни работников торговых сетей «Семья» и «Спар» накануне окружили один из объектов компании «Интерторг», который принадлежит 50-летнему бизнесмену Мушвигу Абдуллаеву, требуя выплаты задолженностей по зарплате. Для предотвращения возможных столкновений, не территорию был вызван ОМОН.

Российские СМИ отмечают, что Мушвиг Абдуллаев - один из самых закрытых и в то же время харизматичных ретейлеров Петербурга. Информации о его состоянии нет, но в некоторых источниках Абдуллаев представлен как миллиардер. Так, в 2017 году оборот возглавляемой им торговой сети составил около 1,5 миллиарда долларов.

С 2018 года бизнес Мушвига Абдуллаева начал быстро сдавать, задолженность его компании перед поставщиками резко выросла. Поставщики один за другим подали иски, требуя объявить компанию банкротом. По сообщению Market Media, общая сумма претензий к торговому дому Intertorq составляет 4 млрд рублей, а долг компании перед поставщиками - более 7 млрд рублей. Еще 8 млрд рублей – долг перед Сбербанком.