Миллиардера Мушвига Абдуллаева задержали в аэропорту из-за бунта сотрудников
Сотни работников торговых сетей «Семья» и «Спар» накануне окружили один из объектов компании «Интерторг», который принадлежит 50-летнему бизнесмену Мушвигу Абдуллаеву, требуя выплаты задолженностей по зарплате. Для предотвращения возможных столкновений, не территорию был вызван ОМОН.
Российские СМИ отмечают, что Мушвиг Абдуллаев - один из самых закрытых и в то же время харизматичных ретейлеров Петербурга. Информации о его состоянии нет, но в некоторых источниках Абдуллаев представлен как миллиардер. Так, в 2017 году оборот возглавляемой им торговой сети составил около 1,5 миллиарда долларов.
С 2018 года бизнес Мушвига Абдуллаева начал быстро сдавать, задолженность его компании перед поставщиками резко выросла. Поставщики один за другим подали иски, требуя объявить компанию банкротом. По сообщению Market Media, общая сумма претензий к торговому дому Intertorq составляет 4 млрд рублей, а долг компании перед поставщиками - более 7 млрд рублей. Еще 8 млрд рублей – долг перед Сбербанком.
Мушвиг Абдуллаев 31 декабря был задержан полицией при попытке вылететь в Дубай. По данным «Фонтанки», бизнесмена встретили сотрудники в форме. Формально оснований для задержания у них не было, поэтому они по-хорошему попросили проехать Абдуллаева с ними в полицию Московского района. По примерным подсчетам, около 500 сотрудников супермаркетов «Семья» и «Спар» ждут выплат. Сумма долга превышает 10 млн рублей.
В отделе 50-летнему гендиректору «Интерторга» посоветовали немедленно начать предпринимать какие-то действия по улаживанию конфликта – изыскать средства и закрыть вопрос с зарплатами. Абдуллаева вежливо предупредили: «Не увидим никаких движений – мы, полиция, и Следственный комитет сделаем так, что Новый год вы будете встречать иначе». Сотрудники правопорядка подсчитали перелеты в Дубай, гостиницу, дорогой алкоголь, который, вероятно, был бы на столе бизнесмена, и предложили ему потратить эти деньги на выплату зарплат первой партии работников. «Вам выгоднее поступить так», – дали совет оперативники.