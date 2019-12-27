В праздничную ночь в городе был предпринят ряд мер по контролю за ростом пассажирского и транспортного потока. Для обеспечения своевременного и эффективного осуществления запланированных мероприятий в Центре интеллектуального управления транспортом был создан штаб.

Как сообщили haqqin.az в БТА, планирование движения в вечернее время на центральных улицах изменилось из-за увеличения интенсивности движения. Светофоры на улицах и проспектах, несущих главную транспортную нагрузку, были включены «зеленой волной».