Полиция Гонконга распустила новогодний митинг в связи с беспорядками

Гонконгская полиция потребовала от организаторов новогоднего антиправительственного митинга завершить его досрочно в связи с возникшими беспорядками по маршруту шествия. Об этом сообщила радиостанция RTHK, передает ТАСС.

Марш, созванный "Гражданским фронтом за права человека", собрал десятки тысяч человек. Власти дали разрешение на проведение мероприятия по заранее согласованному маршруту при условии, что оно пройдет мирно и без эксцессов. Колонны манифестантов начали шествие от парка Виктория в сторону делового центра.

Однако на середине пути, в районе Ван Чай, возникли беспорядки и хаос. Группы радикалов в масках попытались устроить погромы в отделении банка HSBC. Полицейские в штатском вмешались и задержали не менее пяти участников актов вандализма. Сотрудники правоохранительных органов затем применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

В настоящее время в данном районе появился полицейский броневик с водяными пушками.