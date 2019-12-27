Они советуют заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол.

Эксперты напомнили , что большая часть новогодних салатов хранятся не более суток, передает РИА «Новости».

«Салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами», — рассказала специалист инспекции по качеству питания Валентина Семенова.

По ее словам, заправлять салаты (майонезом, соусом или маслом) стоит только перед подачей. Кроме того, специалист советует в салаты оливье или «Столичный» не добавлять сразу свежие огурцы и не заправлять майонезом - таким образом салаты смогут сохраниться дольше.

Так сельдь под шубой и мимоза хранятся только 6 часов, а салаты из вареных, тушеных и жареных овощей могут храниться не более суток.

Винегрет без заправки можно хранить 18 часов, салаты из рыбы и морепродуктов — 12 часов.