Гюльнар Алиева 18:23

С прошлой недели начались традиционные новогодние праздники и праздничные мероприятия для детей. Большинство театров и развлекательных центров уже объявили о своем репертуаре. Детям представлены новые спектакли с героями сказок, красочные шоу-программы. Вот уже несколько лет, помимо театральных и концертных программ, специальные программы для школьников предлагают также развлекательные центры, кафе, рестораны и молы. Но куда в новогодние каникулы будет выгодно брать детей? Соответствуют ли цены бюджету средней азербайджанской семьи? Haqqin.az занялся поиском ответов на эти вопросы.

С 26 декабря в Театре юного зрителя идут спектакли «Веселый эльф и колдунья», «Синдбад», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Волшебная лампа Аладдина», «Тык-тык ханум», «Чернушка». Спектакли, которые продлятся до 6 января, представлены ежедневно тремя или четырьмя сеансами (12.00, 14.00, 16.00, 19.00). В праздничные дни в фойе театра проводятся встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига с 26 декабря по 6 января дается спектакль «Зимняя сказка». По информации из театра, ежегодно коллектив театра представляет различные спектакли. Вот и на этот Новый год театр также подготовил интересный репертуар, чтобы сделать новогодний праздник веселым и запоминающимся для юной аудитории. Спектакли с участием как главных персонажей Нового года, так и героев из знаменитых сказок ежедневно предлагаются в четыре сеанса (12.00, 14.00, 16.00, 18.00). Национальный академический драматический театр представляет спектакль по мотивам произведения «Дед Мороз и бабушки Бефан». В спектакле, автором и режиссером-постановщиком которого является Эмиль Аскеров, представлены Дед Мороз, Снегурочка, Бабушки Бефан, Шрек, Панда, Пингвин.

Русскоязычные зрители имеют возможность посмотреть в праздничные дни спектакль Русского драматического академического театра «Приключения Аладдина, принцессы Жасмин и Джина». Запланировано в театре также представление «Новогодний звездопад». 2 января творческий коллектив Дворца Гейдара Алиева проведет музыкальный, развлекательный и интерактивный новогодний карнавал для детей. В последние дни каникул - 4 и 5 января во Дворце пройдет интерактивный музыкальный спектакль «Снежная королева и семь красавиц». Бакинский государственный цирк представил интересную программу «Ледяное королевство». Грандиозное цирковое шоу представлено зрителям с 27 декабря. В программу включены необычные лазерные и световые эффекты, дрессированные животные, воздушные гимнастки, акробаты, жонглеры, иллюзионисты, мотоциклисты и клоуны. Цены на билеты варьируются от 6 до 10 манатов. Но на новогоднее празднество, проводимое в центрах культуры, в том числе в отелях, билеты предлагаются по фантастическим ценам. - за 60, 100 или даже 250 манатов на человека. Например, стоимость билетов на новогоднее шоу Kukutiki в концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии варьируется от 15 до 100 манатов. Билеты на мультимедийное шоу Академического национального драматического театра "Мульти-Космос" стоят 5-60 манатов, на «Волшебную Буту 2020» в Buta Palace - за 35 манатов, на мероприятие Open Kids в Electra Events Hall - от 40 до 250 манатов на человека, в зависимости от места. Билеты на «Новогодний звездопад» в Русском драматическом театре продаются за 5-39 манатов. Самый популярный новогодний спектакль - «Джыртдан и волшебный халат» в Бакинском Конгресс центре. Билеты на это представление продаются по цене от 5 до 30 манатов. Билеты на 5, 10, 15 манатов были проданы за несколько предыдущих месяцев, и сейчас остались только билеты за 25 и 30 манатов. Билеты на празднество «Все сказочные герои на новогоднем фестивале», организованные в отеле Marriot Absheron, стоят 50 манатов.

Цены на новогодние мероприятия в торговых центрах и кафе также недешевы, на праздничные мероприятия после 25 декабря они начинаются с 30-35 манатов. За дополнительные игры и аттракционы придется выложить еще около 20 манатов. Кроме того, детские развлекательные центры требуют дополнительную плату за аниматоров, Деда Мороза и Снегурочку. Например, билет на новогоднее представление в торговом центре Metropark стоит 30 манатов (для матери и ребенка). За второго ребенка взимается дополнительная плата в 15 манатов. Билеты в развлекательном центре Tom and Jerry стоят 20 манатов, а в развлекательном центре Atrium стоимость билета на одного ребенка - 27 манатов. Учитывая, что в большинстве азербайджанских семей минимум двое детей и семья не отправляет детей на такие мероприятия в одиночку, то приведенные нами суммы вырастают в разы.