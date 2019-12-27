Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей (27 миллионов манатов). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Издание отмечает, что это первый в истории России случай розыгрыша миллиарда рублей. Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей.

Имя победителя пока неизвестно. Его пригласили за выигрышем в московский лотерейный центр.