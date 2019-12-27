Два украинских телеканала показали Порошенко вместо поздравления Зеленского

В новогоднем эфире украинских телеканалов «Прямой» и «Пятый» в последние минуты уходящего года запустили поздравление от бывшего президента страны Петра Порошенко. Новогоднее обращение нового президента Владимира Зеленского тоже было показано, но уже после полуночи.

Как отмечает ТАСС, и бывший, и настоящий президенты обратились к украинцам, подчеркивая важность единства страны и призывая к преодолению внутренних разногласий ради сохранения сплоченности перед внешними вызовами.

Добавим, что «Пятый» украинский телеканал принадлежит экс-президенту Порошенко, «Прямой» тоже связан с его интересами.

Напомним также, что в прошлом году телеканал «1+1», принадлежавший бизнесмену Игорю Коломойскому, подвинул в эфире поздравление Порошенко, запустив трансляцию речи Зеленского, который объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.