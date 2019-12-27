Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде
Все протестующие, проводившие акцию перед посольством США в Багдаде, разошлись, передает «Интерфакс».
Участники акции протеста выходят из «Зеленой зоны» — места, где находятся иностранные посольства.
Ранее сообщалось, что 31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.
Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.