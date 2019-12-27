В Страсбурге сожгли сотни автомобилей

Полиция Страсбурга задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, огнем уничтожены 220 автомобилей. Об этом сообщает в среду газета Dernieres Nouvelles d'Alsace.

"У нас никогда не было такой ситуации уже много лет, - признался заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман. - Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты уличными беспорядками".

Пользователи соцсетей размещают кадры ночных поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо посреди улиц автомобили. Газета отмечает, что, хотя в префектуре департамента Нижний Рейн не стали называть точное количество уничтоженных машин, уже сейчас можно говорить о том, что ситуация как минимум вдвое хуже, чем годом ранее.

В ходе подавления беспорядков, которые продолжались практически до утра, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Также сообщается о как минимум одном пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.

Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.