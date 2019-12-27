Турция выдвинула ультиматум Хафтару

Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи. Как передает РИА Новости, об этом заявил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.

Турецкий парламент 2 января решит, разрешать ли отправку турецких военных в Ливию. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что подготовка к отправке уже началась.

"Войдут ли наши войска в Ливию, зависит исключительно от ситуации там. Наши вооруженные силы и минобороны готовы. Принятие в парламенте мандата на отправку войск несет в себе политическое послание. Если противоположная сторона заявит об отказе от нападений, тогда зачем нам туда идти?" - сказал Ф.Октай в интервью агентству Anadolu.

Но если Хафтар "будет продолжать в том же духе", то Турция, имея приглашение базирующегося в Триполи ливийского правительства национального согласия, отправит туда своих военных, добавил вице-президент.

"Сегодня или завтра это будет сделано. Если риск есть сегодня - значит, сегодня, если завтра - значит, завтра. Через три, десять дней – значит, через три, десять дней. Мандат будет действовать в течение года, и когда возникнет необходимость, войска будут отправлены в нужном количестве", - добавил турецкий политик.