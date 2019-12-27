Джейхун Наджафов, отдел социума 21:36

Жители разных районов Баку получили предупреждения о том, что им следовало до конца года застраховать свои квартиры, в противном случае к 50 манатам обязательного страхового взноса уже в первые дни января придется заплатить еще и штраф в 30 манатов. Как сообщила жительница жилого комплекса AZINKO на улице Алияра Алиева в Наримановском районе столицы, с подобным предупреждением к ней пришли из местной жилищно-коммунальной службы. А в некоторых других районах объявления о том, что надо до 1 января застраховать свою квартиру и данные о незастрахованном жилье в первые дни января будут переданы в соответствующие органы и владельцы жилья будут оштрафованы, вывешивались в подъездах домов.

Проясняя haqqin.az ситуацию с обязательным страхованием собственного жилья, глава отдела по работе с клиентами страховой компании MeqaSığorta Хаяла Камилзаде сообщила, что пока нет каких-либо положений о том, до какого времени гражданин должен застраховать свою недвижимость и конкретной дате, после которой будет вынесено решение о штрафе. «На сегодняшний день лишь известно, что у не застраховавших свои квартиры будут сложности при оплате коммунальных услуг», - отметила Х.Камилзаде. Вообще-то по Баку уже месяц гуляют слухи о штрафных санкциях к проигнорировавшим нормативный акт об обязательном страховании недвижимости, что вызвало среди граждан если и не панику, то однозначно переполох. Главное же, что толком никто ничего не знает. Неразбериху не смогли остановить и многочисленные разъяснения в СМИ, потому как зачастую одна информация противоречила другой. Радуются только страховщики – пришел их звездный час. На стенах домов даже появились зазывные объявления, что, мол, страховаться надо «только и только в нашей компании». И многие жители Баку - на всякий случай – отправляются в разные страховые компании и заключают страховые договора. Как стало известно haqqin.az, суть договора состоит в том, что гражданин, внеся за год 50 манатов страхового взноса, в случае, к примеру, пожара (возникшего не по вине владельца недвижимости) получит от страховщика 25 тыс. манатов за ущерб. Остальную часть стоимости нанесенного ущерба надо будет покрыть самостоятельно.