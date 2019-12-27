Бакинцев пугают штрафами за незастрахованные квартиры наш комментарий
Жители разных районов Баку получили предупреждения о том, что им следовало до конца года застраховать свои квартиры, в противном случае к 50 манатам обязательного страхового взноса уже в первые дни января придется заплатить еще и штраф в 30 манатов.
Как сообщила жительница жилого комплекса AZINKO на улице Алияра Алиева в Наримановском районе столицы, с подобным предупреждением к ней пришли из местной жилищно-коммунальной службы. А в некоторых других районах объявления о том, что надо до 1 января застраховать свою квартиру и данные о незастрахованном жилье в первые дни января будут переданы в соответствующие органы и владельцы жилья будут оштрафованы, вывешивались в подъездах домов.
Проясняя haqqin.az ситуацию с обязательным страхованием собственного жилья, глава отдела по работе с клиентами страховой компании MeqaSığorta Хаяла Камилзаде сообщила, что пока нет каких-либо положений о том, до какого времени гражданин должен застраховать свою недвижимость и конкретной дате, после которой будет вынесено решение о штрафе.
«На сегодняшний день лишь известно, что у не застраховавших свои квартиры будут сложности при оплате коммунальных услуг», - отметила Х.Камилзаде.
Вообще-то по Баку уже месяц гуляют слухи о штрафных санкциях к проигнорировавшим нормативный акт об обязательном страховании недвижимости, что вызвало среди граждан если и не панику, то однозначно переполох. Главное же, что толком никто ничего не знает. Неразбериху не смогли остановить и многочисленные разъяснения в СМИ, потому как зачастую одна информация противоречила другой.
Радуются только страховщики – пришел их звездный час. На стенах домов даже появились зазывные объявления, что, мол, страховаться надо «только и только в нашей компании». И многие жители Баку - на всякий случай – отправляются в разные страховые компании и заключают страховые договора.
Как стало известно haqqin.az, суть договора состоит в том, что гражданин, внеся за год 50 манатов страхового взноса, в случае, к примеру, пожара (возникшего не по вине владельца недвижимости) получит от страховщика 25 тыс. манатов за ущерб. Остальную часть стоимости нанесенного ущерба надо будет покрыть самостоятельно.
Если же владелец недвижимости хочет, чтобы весь нанесенный ущерб был покрыт страховкой, то, кроме 50 манатов, он должен будет заключить договор о добровольном страховании в примерно 225 манатов за год. В этом случае страховщики должны будут полностью покрыть ущерб от пожара, независимо от его причины. Скажем, в результате короткого замыкания в сети электропередачи, утечки газа, возгорания электроприборов, взрыва паровой котельной в доме и др.
В первом же варианте (50 манатов), по сути, жилье застраховано только на случай стихийных бедствий - землетрясения, наводнения, удара молнией и др. То есть пожар из-за непотушенной сигареты или забытого утюга не страхуется.
Примечательно, что в регионах страховой взнос меньше, но и, соответственно, меньше и сумма страхового покрытия ущерба. Владельцам недвижимости в пяти крупных городах страны – Гяндже, Нахчыване и др. надо будут внести 40 манатов, а по страховке им будет выплачено 20 тыс. манатов. Франшиза на покрытие всего ущерба будет стоить 200 манатов. Во всех остальных районах взнос 30 манатов, страховая сумма 15 тысяч, франшиза – 150 манатов.
И никакой градации по типу недвижимости нет - квартиры в старом доме и новой многоэтажке, коттеджи и виллы страхуются одинаково.