Госсекретарь США отложил визиты в Узбекистан и Беларусь

Госсекретарю США Майклу Помпео пришлось на время отменить поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.



Как сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента США, это пришлось сделать из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста. В документе говорится, что Помпео должен находиться в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

Поездка планировалась на 3-7 января, однако теперь она состоится позже, отметили в Госдепе.