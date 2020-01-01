В социальных сетях распространено интересное архивное фото, связанное с Национальным героем Азербайджана Чингизом Мустафаевым.

Фото сделано на открытии студенческого клуба «Оджаг» в 1986 году. На открытии клуба присутствовали Чингиз Мустафаев, Сахиб Алекперов, который тогда занимал должность первого секретаря Центрального комитета ленинского комитета молодежи Азербайджана, руководитель музыкальной группы «Озан» Расим Музаффарли и другие.

Отметим, что Сахиб Алекперов в настоящее время занимает должность замминистра налогов.