За продажу пиротехники задержаны 30 человек

Министерство внутренних дел Азербайджана продолжает принимать необходимые меры с целью предотвращения действий, направленных на нарушение общественного порядка, правил борьбы с бытовым шумом, а также предотвращения незаконного оборота пиротехнических изделий, создающих сильный шумовой эффект.

Как сообщает МВД, в результате серии мероприятий, проведенных полицией 31 декабря, 30 человек были задержаны на территории страны за продажу пиротехнических изделий, создающих сильный шумовой эффект.

В их отношении были составлены протоколы в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях и направлены в суды.