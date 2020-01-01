Совбез ООН проведет консультации по Идлибу

Совет Безопасности ООН до конца текущей недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

"Великобритания и Франция запросили проведение закрытой встречи до конца недели, Вьетнам в качестве председателя Совбеза в январе решил удовлетворить эту просьбу", - сказал собеседник. При этом он отметил, что точный день заседания пока не определен.

Правительственные силы Сирии в ходе наступления, начавшегося 19 декабря, освободили 46 населенных пунктов в южной части Идлиба. Согласно заявлению командования ВС республики, от террористов очищена территория общей площадью свыше 320 кв. км.