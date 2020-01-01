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Нынешние народные гуляния в Баку в ночь на первое января установили своеобразный рекорд – сотни тысяч людей, а, по некоторым подсчетам, вообще миллион человек собрались в центре Баку в новогоднюю ночь. В отличие от прошлых лет, в этот раз вместе с бакинцами под открытым небом, на улицах и площадях праздник отмечали большое число гостей столицы. Люди приехали встретить Новый год в Баку из всех районов Азербайджана, из соседних и дальних стран.

Особым великолепием и разнообразием отличалось в канун Нового года и украшение городских улиц и парков. По поручению главы государства городские власти начали подготовительные работы за несколько недель до наступления праздника. Все парки и площади города, Приморский бульвар, основные дороги и проспекты преобразились до неузнаваемости. Было установлено огромное количество елок, развешено новогодних гирлянд и других праздничных атрибутов. Отовсюду слышалась музыка. Город буквально жил в атмосфере праздника. Кульминацией торжества стал грандиозный по масштабу фейерверк, за которым вживую наблюдали сотни тысяч человек. Но как же городские власти справились с таким наплывом людей и, самое главное, - наведением чистоты после народных гуляний? Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в ночь на первое января все городские службы, а также сотрудники правоохранительных органов и транспортники работали в усиленном режиме. Именно благодаря этой слаженной работе удалось обеспечить нормальное передвижение и безопасность сотен тысяч людей.