Миллион людей в центре Баку комментирует бакинская мэрия
Нынешние народные гуляния в Баку в ночь на первое января установили своеобразный рекорд – сотни тысяч людей, а, по некоторым подсчетам, вообще миллион человек собрались в центре Баку в новогоднюю ночь.
В отличие от прошлых лет, в этот раз вместе с бакинцами под открытым небом, на улицах и площадях праздник отмечали большое число гостей столицы. Люди приехали встретить Новый год в Баку из всех районов Азербайджана, из соседних и дальних стран.
Особым великолепием и разнообразием отличалось в канун Нового года и украшение городских улиц и парков. По поручению главы государства городские власти начали подготовительные работы за несколько недель до наступления праздника.
Все парки и площади города, Приморский бульвар, основные дороги и проспекты преобразились до неузнаваемости. Было установлено огромное количество елок, развешено новогодних гирлянд и других праздничных атрибутов. Отовсюду слышалась музыка. Город буквально жил в атмосфере праздника.
Кульминацией торжества стал грандиозный по масштабу фейерверк, за которым вживую наблюдали сотни тысяч человек. Но как же городские власти справились с таким наплывом людей и, самое главное, - наведением чистоты после народных гуляний?
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в ночь на первое января все городские службы, а также сотрудники правоохранительных органов и транспортники работали в усиленном режиме. Именно благодаря этой слаженной работе удалось обеспечить нормальное передвижение и безопасность сотен тысяч людей.
Уже к шести часам утра работники коммунальных служб завершили все работы по уборке, и во всех парках и на дорогах столицы была обеспечена почти идеальная чистота.
В Исполнительной власти города добавили, что руководство страны уделяет особое внимание коммунальной сфере. По поручению президента страны Ильхама Алиева и рекомендациям первого вице-президента Мехрибан Алиевой была закуплена вся необходимая техника для коммунальных служб. А организационные реформы позволили в считанные часы навести чистоту в городе. Даже после уличных новогодних гуляний миллиона человек.