С карты мира исчезло название «Голландия»
С 1 января 2020 года с карты мира исчезло название «Голландия». Теперь компании, посольства, министерства и университеты используют только официальное название «Нидерланды». Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что реформа названия страны обойдется госказне в €200 тыс. В МИД Нидерландов заявили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.
Власти намерены избавиться от привычных ассоциаций у туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей. В рамках новой стратегии новый бренд будет представлен на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме в мае следующего года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Также принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта.
Северная и Южная Голландия — две из двенадцати провинций современных Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим образованием и управлялась графами Голландии. Королевство Нидерландов образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.