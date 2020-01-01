С 1 января 2020 года с карты мира исчезло название «Голландия». Теперь компании, посольства, министерства и университеты используют только официальное название «Нидерланды». Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что реформа названия страны обойдется госказне в €200 тыс. В МИД Нидерландов заявили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.