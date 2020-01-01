Пакистанская звезда сбежала в Азербайджан

Отдел информации 09:51

Пакистанская звезда TikTok (социальная сеть коротких видео-ред) Харем Шах покинула родину и сбежала в Азербайджан. Из Баку девушка намерена перебраться в Канаду. Об этом пишет пакистанское издание Pakistan Today. «Я улечу в Канаду, потому, что у меня нет планов возвращаться в Пакистан. Я обратилась за гражданством Канады и полечу туда из Баку», - написала блогер в социальных сетях.

Харем Шах Пешавар родилась в бедной семье. Она бросила учебу ради карьеры блогера и сильно преуспела в этом. Благодаря своей привлекательной внешности она быстро набрала популярность в Facebook, а затем начала готовить видео и в TikTok. Видеоролики Харем Шах с известными личностями в Пакистане стали вирусными в социальных сетях. Особую популярность приобрели ее видеоролики с министрами и крупными чиновниками, включая премьер-министра Имран Хана.

Так несколько недель назад девушка поделилась видео из кабинета Имран Хана, чем вызвала политический скандал. На видео девушка сидела в кресле премьер-министра. Немногим ранее она поделилась видео из здания МИД Пакистана. До сих пор государственные органы проводят проверку того, как девушка проникала в правительственные учреждения.