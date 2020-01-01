Пакистанская звезда сбежала в Азербайджан
Пакистанская звезда TikTok (социальная сеть коротких видео-ред) Харем Шах покинула родину и сбежала в Азербайджан. Из Баку девушка намерена перебраться в Канаду. Об этом пишет пакистанское издание Pakistan Today.
«Я улечу в Канаду, потому, что у меня нет планов возвращаться в Пакистан. Я обратилась за гражданством Канады и полечу туда из Баку», - написала блогер в социальных сетях.
Харем Шах Пешавар родилась в бедной семье. Она бросила учебу ради карьеры блогера и сильно преуспела в этом. Благодаря своей привлекательной внешности она быстро набрала популярность в Facebook, а затем начала готовить видео и в TikTok.
Видеоролики Харем Шах с известными личностями в Пакистане стали вирусными в социальных сетях. Особую популярность приобрели ее видеоролики с министрами и крупными чиновниками, включая премьер-министра Имран Хана.
Так несколько недель назад девушка поделилась видео из кабинета Имран Хана, чем вызвала политический скандал. На видео девушка сидела в кресле премьер-министра.
Немногим ранее она поделилась видео из здания МИД Пакистана. До сих пор государственные органы проводят проверку того, как девушка проникала в правительственные учреждения.
Самый громкий скандал блогерши был связан с министром федеральных железных дорог Пакистана Шейхом Рашидом. От имени Харем Шах в социальных сетях было распространено видео ее видеозвонка с министром. В ходе разговора она напоминает министру о присланных ей интимных видеокадрах. Шейх Рашид немедленно прерывает разговор.
По словам девушки, сразу после этого ей позвонил озлобленный министр и спросил, зачем она распространила видео. Однако Харем шах утверждает, она не виновата, а видео было слито другими людьми.