В Японии ищут организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

В данный момент японские правоохранители ведут расследование по факту бегства Гона из Японии и пытаются выяснить, кто помогал ему совершить это, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Прокуратура Японии начала обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.

Японская сторона уверена, что экс-главе Nissan помогли сразу несколько человек. Ведется работа по их выявлению. В частности, сообщалось, что Гон покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.

Американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что побег предпринимателя из Японии готовился в течение нескольких месяцев. Он якобы находился на борту частного самолета, который сначала прибыл из Японии в Турцию, а потом проследовал в Ливан.

В то же время госминистр по делам президента Ливана Салим Джрейсати в интервью журналистам американской газеты заявил, что ливанские власти не имеют отношения к прибытию в Ливан из Японии Карлоса Гона. "Ливанское правительство не имеет никакого отношения к его побегу, - сказал Джрейсати. - Мы ничего не знали об обстоятельствах его отъезда".

По сведениям газеты, Гон живет сейчас в Ливане вместе с супругой в доме, где установлены камеры наружного видеонаблюдения. Он якобы опасается, что его могут попытаться похитить и вернуть в Японию.