Массовая эвакуация в Австралии из-за лесных пожаров

Десяткам тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров.

Как пишет Дойче велле, служба Нового Южного Уэльса по борьбе с пожарами определила территорию, которую необходимо покинуть. Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.