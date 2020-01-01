Массовая эвакуация в Австралии из-за лесных пожаров
Десяткам тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров.
Как пишет Дойче велле, служба Нового Южного Уэльса по борьбе с пожарами определила территорию, которую необходимо покинуть. Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.
Днем ранее в регион были направлены пять вертолетов ВВС страны и два судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Это больше площади Дании или Нидерландов. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.