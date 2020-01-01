Застрелившего сына мужчину задержали в Баку

В Баку задержан мужчина, застреливший накануне в Гёйгёле на почве семейного конфликта собственного сына.

Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя села Надел Гёйгёльского района 69-летнего Яшара Байрамова.

В отношении Байрамова Гейгельская районная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье УК.

По предварительным данным, ссора между отцом и сыном произошла из-за имущества. Махир Байрамов сжег дом, который долгое время был объектом спора между ним и отцом. 

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