Застрелившего сына мужчину задержали в Баку
В Баку задержан мужчина, застреливший накануне в Гёйгёле на почве семейного конфликта собственного сына.
Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя села Надел Гёйгёльского района 69-летнего Яшара Байрамова.
В отношении Байрамова Гейгельская районная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье УК.
По предварительным данным, ссора между отцом и сыном произошла из-за имущества. Махир Байрамов сжег дом, который долгое время был объектом спора между ним и отцом.