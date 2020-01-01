Крушение военного вертолета на Тайване: погиб глава Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на властей.
Отмечается, что Имин и еще семь человек погибли.
Ранее сообщалось, что военный вертолет минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9:00 по местному времени совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань. Пять человек найдены живыми.