Известная модель поднялась на пирамиду Хеопса и разозлила египтян

23-летняя американская модель Кинси Волански, известная также как "чемпионка по стриптизу", несмотря на запрет властей Египта, совершила восхождение на вершину пирамиды Хеопса в Гизе, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на арабские СМИ.

Видеозапись восхождения на пирамиду появилась в Instagram Кинси после того, как она покинула Египет, отмечают египетская газета "Аль-Ватан" и агентство Maan. Сотрудники службы безопасности управления по туризму и охране древностей прибыли в отель, где останавливалась Волански, но застали там только ее подруг.

В Instagram модель выложила смонтированную видеозапись восхождения, на которой нет сцен с обнажением, хотя есть несколько кадров, где Кинси одета так, что вызывает негодование египетских чиновников.