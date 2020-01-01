Can, canım Azərbaycanım от Айгюн Кязымовой и Филиппа Киркорова видео
Народные артисты Азербайджана и России - Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров - преподнесли в качестве подарка своим азербайджанским поклонникам клип на дуэтную композицию Can, canım Azərbaycanım (Джан, мой родной Азербайджан), сообщает Sputnik Азербайджан.
Слова песни принадлежат Олегу Влади, музыка - известному российскому стилисту, певцу и клипмейкеру Алишеру, который также выступил режиссером ролика.
Песня была презентована на концерте Филиппа Киркорова в Бакинском конгресс-центре. Съемки клипа также проходили в ходе концерта.
Can, canım Azərbaycanım - второй дуэт Кязымовой и Киркорова. Первой их совместной песней стала композиция "Джалма".