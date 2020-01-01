В Эстонии напомнили об «аннексированных Россией территориях»

Эстония снова напомнила о своих территориальных претензиях к российскому государству. Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами.

Как пишет «Коммерсант», Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания договора. «После подписания Тартуского соглашения… была установлена эстонско-российская граница»,— сказал он, добавив, что после восстановления независимости «все страны» признали Эстонию правопреемником государства 1918 года «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор действителен и все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН»,— отметил Пыллуаас.

В ноябре Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии, и потребовал их возвращения. Ратификация пограничного договора между Россией и Эстонией может состояться только после признания Россией условий Тартуского договора, отметил тогда он.



Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. По этому документу Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Эстония требует вернуть земли, а Россия считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.