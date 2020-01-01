Синоптики предупреждают: в Азербайджане похолодает
С вечера 2 января до полудня 3 января скорость северо-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове будет достигать 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Погода в основном будет пасмурная, с полудня 4 до 5 января ожидаются осадки. Температура воздуха снизится на 3-5 градусов.
В районах Азербайджана с вечера 2 до 5 января также ожидается нестабильная погода, дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. Ветер западный, временами усиливающийся. Ночью и утром в горных районах возможен гололед. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов.