Российский газ пошел в Европу. И с юга, и через Украину. Остался север актуальный комментарий
Мы уже писали о достигшей своего апогея в прошедшем году газовой войне, которая разгорелась в борьбе за европейский рынок. Основная борьба при этом наблюдалась между США и Россией. Вашингтон, желающий вытеснить с этого рынка основного поставщика газа - российский «Газпром», ввел кучу санкций против всех, кто в той или иной мере участвует в российских проектах «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
И воспользовался с этой целью удачно подвернувшимся поводом – стремлением Москвы оставить Украину без газа, в том числе и транзитного.
Но, по большому счету, США, кажется, уже проиграли эту войну. Правда, они вместе с Европой вынудили-таки «Газпром» продолжить поставки газа в Европу через территорию Украины по новому соглашению о транзите. Здесь Москва явно уступила Киеву почти во всех своих требованиях. Да, Киев тоже пошел на уступки – слишком высоки были у него изначальные требования, но все же получил в результате 3 млрд долларов и ряд других льгот.
Итак, Москва вынуждена прокачивать свой газ через Украину, как бы это не претило ее амбициям. Но и Киев вынужден был перейти на европейские правила управления газотранспортной системой, что сопровождалось рядом крупных структурных преобразований в газовой сфере страны.
Этот переход был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Одним словом, обе стороны послушно выполнили основные требования Запада. Новый контракт стороны подписали 31 декабря. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более 7 млрд долларов. В первый год планируется прокачать 65 млрд. кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 млрд. С первого же дня нового года Киев начал поставлять российский газ в Европу. Казалось бы, проблему можно считать исчерпанной.
К тому же одновременно и Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Дополнительное соглашение между Bulgargaz EAD и ООО «Газпром экспорт» о поставках газа также было подписано под Новый год - 30 декабря. Поставки российского газа из "Турецкого потока", а не через Румынию сэкономит стране 81 млн. левов (примерно 41 млн. евро). Такая экономия обусловлена исключением затрат на транзит газа через территорию Румынии в размере около 76 млн. левов. Часть экономии отразится в предлагаемом снижении цены на газ для потребителей Болгарии уже в I квартале наступившего года. Страна сэкономит около 2,6 млн. долларов за счет более низких тарифов. В то же время Bulgargaz EAD продолжает переговоры с «Газпром экспорт» о снижении цены поставок газа - София настаивает, чтобы цена доставки для болгарского потребителя отражала текущие пограничные цены для Германии, Франции, Италии.
30 ноября Турция сделала завершающий сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с газопроводом «Балканский поток». Болгария заполнила газом 11-километровый участок газопровода и учетный пункт на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке. Завершается строительство «Балканского потока» - ветки «Турецкого потока» через Болгарию к другим странам Европы. Укладка труб до границы с Сербией на участке «Балканского потока» протяженностью 308 км завершится к 31 мая. Полностью новый газопровод через территорию Болгарии протяженностью 484 км должен быть завершен до конца этого года.
Москва может ликовать, российский газ пошел в Европу с юга по газопроводу «Турецкий поток», торжественное открытие которого состоится еще 8 января, а 1 января началась пока тестовая прокачка. Но вот северное направление поставок – «Северный поток 2», на которое Первопрестольная возлагала основные свои надежды, постигла неудача.
США официально заявляют о намерении остановить «Северный поток – 2». И сегодня однозначно можно сказать, что этот проект, который «Газпром» обещал запустить до конца прошедшего года, как минимум, задерживается. Причем, на неизвестный срок.
И тут, пожалуй, больший интерес вызывает не простая констатация фактов, а их сравнение. Изначально Германия напрямую была заинтересована в том, чтобы газопровод был достроен в кратчайшие сроки, что находило понимание Евросоюза в целом. И здесь дело не только в интересах Германии иметь диверсифицированный рынок энергоносителей. Явно выражалось недовольство европейских элит президентом США Дональдом Трампом, его политикой. Противостояние Трампу в этом вопросе – это еще и попытка показать, что у Европы есть собственная позиция, и она не обязательно должна идти в фарватере США. И это противостояние, по всей видимости, будет расти.
И на этом фоне думалось, что запуск «Турецкого потока» также может сопровождаться агрессивной риторикой Вашингтона, раздраженного как тесным сотрудничеством между РФ и Турцией, так и общим продвижением российских энергоресурсов на мировых рынках. Но эти надежды пока не оправдываются. Если на северном направлении прокладка российской трубы натолкнулось на мощное сопротивление США, то на южном направлении, где Россия работает в тандеме с Турцией, все идет гладко. Трудно сказать, чтобы в Вашингтоне испытывали больше симпатий к Анкаре, чем Берлину. Но «Турецкий поток» можно считать запущенным. Если, конечно, вновь не воспротивится Болгария, как это она сделала не без помощи Запада ранее, при строительстве «Южного потока».
А может, действительно США запоздали с санкциями. Ведь к моменту их введения «Турецкий поток» уже был у границы с Европой, а для завершения «Северного потока-2» не хватало всего 5%. Причем и Россия, и Германия, и ЕС в целом принципиально намерены довести проект до логического конца. И не уловка ли это Вашингтона, преследующего несколько иные цели? Все это важно знать и в Азербайджане, который намерен поставить уже в этом году свой газ на юг Европы. Какие еще препятствия могут ждать нашу трубу в этом направлении – покажет время.