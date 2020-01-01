Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:34

Мы уже писали о достигшей своего апогея в прошедшем году газовой войне, которая разгорелась в борьбе за европейский рынок. Основная борьба при этом наблюдалась между США и Россией. Вашингтон, желающий вытеснить с этого рынка основного поставщика газа - российский «Газпром», ввел кучу санкций против всех, кто в той или иной мере участвует в российских проектах «Северный поток-2» и «Турецкий поток». И воспользовался с этой целью удачно подвернувшимся поводом – стремлением Москвы оставить Украину без газа, в том числе и транзитного.

Но, по большому счету, США, кажется, уже проиграли эту войну. Правда, они вместе с Европой вынудили-таки «Газпром» продолжить поставки газа в Европу через территорию Украины по новому соглашению о транзите. Здесь Москва явно уступила Киеву почти во всех своих требованиях. Да, Киев тоже пошел на уступки – слишком высоки были у него изначальные требования, но все же получил в результате 3 млрд долларов и ряд других льгот. Итак, Москва вынуждена прокачивать свой газ через Украину, как бы это не претило ее амбициям. Но и Киев вынужден был перейти на европейские правила управления газотранспортной системой, что сопровождалось рядом крупных структурных преобразований в газовой сфере страны. Этот переход был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Одним словом, обе стороны послушно выполнили основные требования Запада. Новый контракт стороны подписали 31 декабря. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более 7 млрд долларов. В первый год планируется прокачать 65 млрд. кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 млрд. С первого же дня нового года Киев начал поставлять российский газ в Европу. Казалось бы, проблему можно считать исчерпанной.

К тому же одновременно и Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Дополнительное соглашение между Bulgargaz EAD и ООО «Газпром экспорт» о поставках газа также было подписано под Новый год - 30 декабря. Поставки российского газа из "Турецкого потока", а не через Румынию сэкономит стране 81 млн. левов (примерно 41 млн. евро). Такая экономия обусловлена исключением затрат на транзит газа через территорию Румынии в размере около 76 млн. левов. Часть экономии отразится в предлагаемом снижении цены на газ для потребителей Болгарии уже в I квартале наступившего года. Страна сэкономит около 2,6 млн. долларов за счет более низких тарифов. В то же время Bulgargaz EAD продолжает переговоры с «Газпром экспорт» о снижении цены поставок газа - София настаивает, чтобы цена доставки для болгарского потребителя отражала текущие пограничные цены для Германии, Франции, Италии. 30 ноября Турция сделала завершающий сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с газопроводом «Балканский поток». Болгария заполнила газом 11-километровый участок газопровода и учетный пункт на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке. Завершается строительство «Балканского потока» - ветки «Турецкого потока» через Болгарию к другим странам Европы. Укладка труб до границы с Сербией на участке «Балканского потока» протяженностью 308 км завершится к 31 мая. Полностью новый газопровод через территорию Болгарии протяженностью 484 км должен быть завершен до конца этого года.