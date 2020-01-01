В Баку до смерти забили охранника медицинского центра

В службу 102 МВД Азербайджана поступила информация о том, что работавший охранником в одном из медицинских центров в Наримановском районе Баку Мураз Набиев скончался от инфаркта.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники районной полиции и прокуратуры прибыли на место происшествия. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Набиев скончался не от инфаркта, а от побоев, которые нанес ему в тот день житель столицы Г.Рагимли.

Г.Рагимли задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 120 УК Азербайджана.