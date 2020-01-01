За последние две недели из-за протестов в Индии около 200 тысяч туристов отменили или отложили поездку в Тадж-Махал — одну из самых популярных достопримечательностей в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia Times.

"В декабре 2019 года количество посетителей сократилось на 60 процентов, — рассказал Динеш Кумар, инспектор туристической полиции. — Нам звонили в диспетчерские, чтобы узнать, насколько безопасно в этом районе. Несмотря на то, что мы гарантируем защиту, многие все же решают держаться подальше".

Памятник архитектуры XVII века ежегодно привлекает более 6,5 миллиона туристов и приносит в казну Индии почти 14 миллионов долларов. За вход на территорию иностранные туристы платят по 15 долларов.

Напомним, протесты в Индии начались из-за принятого парламентом закона о гражданстве, который предоставляет право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайдам, парсам и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года.