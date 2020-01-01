В Турции начались задержания из-за побега экс-главы Nissan в Бейрут через Стамбул

МВД Турции начало расследование из-за информации о том, что бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, находившийся в Японии под домашним арестом, бежал в Ливан через аэропорт Стамбула. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

По данным газеты, в рамках этого дела уже задержаны семь человек. Другие подробности расследования на данный момент не приводятся, передает ТАСС.

На этой неделе стало известно, что Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Пока доподлинно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии.