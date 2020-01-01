Самые популярные средства от похмелья назвали бесполезными

Рассол от маринованных овощей и квашеная капуста не спасут от похмелья. С таким заявлением выступил эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, передает РИА Новости.

По его словам, маринованные овощи не являются лекарственным средством и не окажут на печень никакого лечебного воздействия. Эмбарек посоветовал употреблять все в меру, заметив, что несколькими продуктами невозможно «компенсировать плохое питание или излишества во время праздников».

Тем временем ученые из Южной Кореи недавно назвали лучшим средством от похмелья молодую спаржу. По их словам, в ней содержатся аминокислоты и минеральные элементы, которые снижают окислительный процесс, от которого страдает печень в праздничные периоды.