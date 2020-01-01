Страсти вокруг «Северного потока-2» не утихли

По словам А.Рахманова, корпорации понадобится около двух лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около четырех - для строительства такого судна.

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas, подпав под санкции США, остановила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Глава российской корпорации заявил, что Москва не в силах завершить строительство газопровода собственными силами. Таким образом, выходит, что Россия заморозит на время строительство скандального газопровода и, возможно, не сможет поставлять своевременно газ из Сибири в Германию и далее в Европу.

Пусть говорят о том, что США не добились своей цели, но, тем не менее, санкции делают свое дело. Первыми на попятную пошли швейцарцы. Для них этот проект — один из выгодных. Но все же деньги этих фирм вложены в куда большие проекты. Потому бизнесмены из Швейцарии разумно подходят к политическим поворотам. Не случайно Allseas быстро среагировала на санкции американцев. Для них, вероятно, проект российского газопровода всего лишь обычный, хоть и лакомый кусок. Потерять она может гораздо больше. Именно на территории США, где есть и инвестиции Швейцарии, и возможность судоходства.

Другие фирмы, связанные с этим проектом, побоятся ссориться с властями США. Скорее всего, в ближайшем будущем мы услышим о компаниях, работавших на прокладке газопровода по дну Балтики, а вскоре они сойдут с проекта «Северный поток-2».

Россияне пока бодрятся. Но проект весьма не прост в завершении. И потому мы еще услышим немало новых деталей, связанных с газопроводом, ставшим раздором между Востоком и Западом. Стратегическая труба будет поводом для множества новых скандалов и разбирательств. В том числе, возможно, и в судах.