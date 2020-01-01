Роухани: санкции нанесли значительный ущерб Ирану

100 миллиардов от этой суммы должны были поступить от экспорта нефти. Еще столько же могли бы дать иностранные инвестиции в иранскую экономику.

Американские санкции нанесли значительный ущерб иранской экономике, заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, по словам которого, за два года казна недосчиталась 200 миллиардов долларов, пишет NEWSru.co.il.

Сайт OrientalExpress отмечает, что Роухани также заявил, что Иран живет в условиях войны, а предвыборные обещания улучшить экономическую ситуацию давались им в мирное время: "Мы не выбирали эту войну, мы не начинали ее и не давали им никакого предлога начать войну против нас".

В начале декабря Роухани представил на рассмотрение парламента проект бюджета на финансовый год, начинающийся в ближайшем марте. Его объем – 4,845 триллиона риалов, это около 39 миллиардов долларов США. В основе бюджета – средства, полученные от увеличения в полтора раза цен на топливо.