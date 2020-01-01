Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, местами дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем несколько стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит ночью 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, на некоторых горных территориях - снег, местами интенсивный. Местами туман. Ветер западный, местами с усилением.
Температура воздуха ночью - 0-5, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.