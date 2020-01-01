Закир Гасанов проверил боеготовность подразделения ПВО фото
По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева с целью внезапной проверки боевой готовности Военно-воздушных сил руководство Минобороны побывало в одном из подразделений противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, были отработаны вопросы приведения поднятых по тревоге подразделений в состояние полной боевой готовности, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов, другие действия.
Осмотрев боевую технику и средства ПВО, министр обороны Закир Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава. Пожелав личному составу новые успехи и достижений, министр обороны дал соответствующие указания в связи с более оперативным и эффективным выполнением боевых задач, а также предстоящими в новом году мероприятиями по противовоздушной обороне.