Отдел экономики 14:54

По итогам 11 месяцев 2019 года Министерство налогов осуществило вдвое меньше выездных налоговых проверок (776), чем в 2018 году, когда их количество составило 1532. С таким заявлением накануне новогодних праздников выступил замминистра налогов Сахиб Алекперов. Под конец уходящего года чиновник не поскупился на потверждающие этот факт аргументы. А если покопаться в памяти, нетрудно вспомнить, что до этого количество таких проверок и вовсе исчислялось десятками тысяч. Что же получается, министерство обленилось или сказываются результаты его объединения с Минэкономики?

Не то и не другое. Просто переход от системы принудительного в прошлом сбора налогов к их добровольной ныне уплате проходит успешно. Для формирования справедливой конкурентной среды в Налоговый кодекс был добавлен ряд стимулирующих статей и жестких санкций в отношении лиц, обдуманно и намеренно нарушающих закон и предпринимающих попытки уклонения от налогов. И результат разумно дифференцированного похода налицо. За 11 месяцев по линии налоговой службы в госбюджет страны поступили средства, превышающие прогнозы самого ведомства на 415 млн манатов. Одних только новых налогоплательщиков за неполный год зарегистрировано свыше 103 тысяч. А общее количество источников налогообложения в стране составило 1,055 миллиона. При этом существенные продвижения достигнуты в сфере регистрации налогоплательщиков в сельскохозяйственном сегменте, где ранее о нормальных налоговых сборах даже говорить не приходилось. Только за последние четыре месяца в аграрной сфере зарегистрировано около 75 тыс. налогоплательщиков. В результате налоговые поступления за 11 месяцев превысили аналогичный прошлогодний показатель на 518 млн манатов. Но реформы в налоговой сфере продолжаются. Уже рассматривается вопрос введения дифференцированной ставки налогов на добавленную стоимость, единая ставка сегодня составляет 18%. Налоговики всерьез рассматривает вопрос применения в Азербайджане действующей в мировой практике системы дифференцированного НДС. Но этому сегодня препятствует незавершенность полного учета налогоплательщиков, что может привести к ряду проблем и нарушений. И, тем не менее, вопрос применения дифференцированной ставки НДС найдет свое решение уже в ближайшем будущем.