Проверок меньше - денег больше по следам выступлений Сахиба Алекперова
По итогам 11 месяцев 2019 года Министерство налогов осуществило вдвое меньше выездных налоговых проверок (776), чем в 2018 году, когда их количество составило 1532.
С таким заявлением накануне новогодних праздников выступил замминистра налогов Сахиб Алекперов. Под конец уходящего года чиновник не поскупился на потверждающие этот факт аргументы.
А если покопаться в памяти, нетрудно вспомнить, что до этого количество таких проверок и вовсе исчислялось десятками тысяч. Что же получается, министерство обленилось или сказываются результаты его объединения с Минэкономики?
Не то и не другое. Просто переход от системы принудительного в прошлом сбора налогов к их добровольной ныне уплате проходит успешно. Для формирования справедливой конкурентной среды в Налоговый кодекс был добавлен ряд стимулирующих статей и жестких санкций в отношении лиц, обдуманно и намеренно нарушающих закон и предпринимающих попытки уклонения от налогов. И результат разумно дифференцированного похода налицо.
За 11 месяцев по линии налоговой службы в госбюджет страны поступили средства, превышающие прогнозы самого ведомства на 415 млн манатов. Одних только новых налогоплательщиков за неполный год зарегистрировано свыше 103 тысяч. А общее количество источников налогообложения в стране составило 1,055 миллиона. При этом существенные продвижения достигнуты в сфере регистрации налогоплательщиков в сельскохозяйственном сегменте, где ранее о нормальных налоговых сборах даже говорить не приходилось. Только за последние четыре месяца в аграрной сфере зарегистрировано около 75 тыс. налогоплательщиков. В результате налоговые поступления за 11 месяцев превысили аналогичный прошлогодний показатель на 518 млн манатов.
Но реформы в налоговой сфере продолжаются. Уже рассматривается вопрос введения дифференцированной ставки налогов на добавленную стоимость, единая ставка сегодня составляет 18%. Налоговики всерьез рассматривает вопрос применения в Азербайджане действующей в мировой практике системы дифференцированного НДС. Но этому сегодня препятствует незавершенность полного учета налогоплательщиков, что может привести к ряду проблем и нарушений. И, тем не менее, вопрос применения дифференцированной ставки НДС найдет свое решение уже в ближайшем будущем.
Всерьез взялись налоговики и за безналичные платежи. С начала года в Азербайджане объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в стране функционирует 67 тыс. POS-терминалов. Успехи налоговиков особенно заметны, если учесть, что уже более 10 лет Минналогов совместно с Центробанком и Палатой финнадзора проводили просветительские меры в этой области, которые давали мало эффекта.
Но Алекперова не удовлетворяет и нынешняя ситуация. И вот почему. В торговых центрах Бина и Садарак, к примеру, налоговики не могут выполнить какую-либо работу, связанную с установкой кассовых аппаратов и POS-терминалов. В целом Минналогов и Государственный таможенный комитет проделали большую работу по учету товарооборота в торговых центрах. Но здесь много товаров, на которые не оформляются счет-фактуры. И вот приходится проводить встречи с предпринимателями и руководителями этих торговых центров, которые, в принципе, также заинтересованы в этом вопросе. Но из-за отсутствия счет-фактур и учета невозможно установить кассовые аппараты и POS-терминалы.
Однако размах действий, предпринятых налоговой службой, не оставляет сомнений: в ближайшее время проблемы будут решены, и кассовые аппараты будут установлены во всех частных структурах, где проводятся торговые операции. А налоговые поступления - расти.