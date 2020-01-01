Умер Дэвид Стерн, превративший НБА в международный бренд

Дэвид Стерн возглавлял НБА в 1984-2014 годах. Он сделал ее одной из самых прибыльных лиг мира. При нем в ассоциации появились семь новых команд, построено 28 новых арен, утвержден дресс-код НБА. С 1992 года игроки НБА принимают участие в олимпиадах.

«Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему международным брендом – что делает его не только одним из величайших комиссионеров всех времен, но и одним из самых влиятельных бизнес-лидеров своего поколения. Каждый член семьи НБА благодарен Дэвиду за его видение, щедрость, умение вдохновлять», – сказал действующий комиссионер НБА Сильвер.

«Без Дэвида Стерна НБА не стала бы тем, чем является сегодня, - заявил шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан. - Он руководил лигой в неспокойные времена и превратил ее в международный феномен, создал возможности, которые не многие могли себе представить раньше».