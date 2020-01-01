Эрдоган: сотни тысяч беженцев из Идлиба направляются в Турцию

Границу между Сирией и Турцией планирует пересечь крупная волна беженцев из Идлиба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию в северных районах Сирии, сообщает Anadolu.

По его словам, к границе Турции направляются 200-250 тысяч мигрантов.

Как отметил глава турецкого государства, предпринимается ряд мер, чтобы остановить поток, но это задача не из легких: «Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми».

Турция стала домом для свыше пяти миллионов беженцев, четыре из которых - сирийцы, напомнил президент.