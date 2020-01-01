В Украине упразднили Генпрокуратуру

«Политизированная, разделенная на сферы влияния» Генпрокуратура Украины прекратила свое существование, говорится в заявлении надзорного органа. ГПУ в рамках объявленной масштабной реорганизации стала Офисом генпрокурора Украины.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что ГПУ была ориентирована на «ведомственные войны», а ее работе не доверяли 70% украинцев.

«В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия», – сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ведомстве начали процесс «очистки» — отбора лучших сотрудников. По результатам двух месяцев работы аттестацию прошли только 610 человек из 1339. «Следующий этап — привлечение профессионалов — мы начнем в январе следующего года», — отметили в офисе генпрокурора.