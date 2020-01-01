Глава ЦИК: Уже зарегистрированы 125 кандидатов в депутаты

Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, обратились 2 145 человек. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, 457 кандидатов выдвинуты от 19 политических партий. "Инициативными группами выдвинуты 15 человек, в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1 673 человека", - сказал Панахов.

Глава ЦИК отметил, что кандидатура 1 954 человек уже утверждена, 1747 из них взяли подписные листы, 381 - вернули, а 125 - уже зарегистрированы.