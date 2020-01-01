Арестованы активы родившейся в Баку богатейшей женщины Африки

Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы. Решение было принято на основании заявления, поданного со стороны государства, которое пытается вернуть $1 136 996 825,56. Именно эту сумму, по утверждению местных властей, задолжали сама Изабель душ Сантуш и ее деловые партнеры, пишет Reuters.

Сама Изабель душ Сантуш отрицает причастность к неправомерным действиям и заявляет, что обратится в связи с этим в суд, задействовав все возможности Анголы и международного права.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку, куда ее отец приехал на учебу в Азербайджанский институт нефти и химии. Там же Жозе Эдуарду душ Сантуш познакомился с матерью Изабель — Татьяной Кукановой. В настоящее время дочь экс-президента, управлявшего Анголой почти 40 лет, самая богатая женщина Африки, в 2017 году она попала в список самых влиятельных женщин мира.

По информации Forbes, отец переписал на Изабель доли в нескольких ангольских компаниях: ее активы в стране включают 25% в Unitel, самом крупном мобильном операторе страны, и 42% в банке Banco BIC. Кроме того, у дочери экс-президента есть несколько португальских активов. Нефтяную компанию Sonangol душ Сантуш покинула в ноябре 2017 года, после того как пришедший к власти новый президент Анголы Жуан Лоренсу взял курс на борьбу с коррупцией. Лоренсу уволил все руководство компании, включая душ Сантуш, занимавшую пост председателя совета директоров.