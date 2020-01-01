«Карабах» в десятке лучших клубов Восточной Европы

Автор блога «Футбол от Саныча» на популярном российском портале Sports.ru составил рейтинг клубов Восточной Европы по итогам их выступления в еврокубках в 2019 году.

Чемпион Азербайджана «Карабах» поделил в нем 9-11-е места с украинским «Шахтером» и словацким «Слованом».

«Подсчет рейтинга веду почти, как УЕФА, - пишет автор. – Бонусы: 5 баллов за выход в групповой этап Лиги чемпионов, 3 – за квалификацию Лиги чемпионов с переходом в Лигу Европы, 1 – за выход в групповой этап Лиги Европы и 1 балл – за выход в четвертьфинал любого из турниров. Это я перечислил бонусы, которые применимы к клубам Восточной Европы в 2019 году. Уточню еще, что к восточноевропейским странам отношу бывший социалистический лагерь.

Заработанные очки тоже идут в ход. В основных раундах выигрыш приносит 2 балла, ничья – 1. В квалификациях все делится наполовину».

«Карабах» набрал 12 очков. 9 очков благодаря победам и ничьим в матчах с албанским «Партизани» (0:0, 2:0), ирландским «Дандолком» (1:1, 3:0), кипрским АПОЭЛ (2:1, 2:2), североирландским «Линфилдом» (2:1) и люксембургским «Дюделанжем» (4:1, 1:1). Еще 3 очка чемпион Азербайджана получил в качестве бонуса за участие в квалификации Лиги чемпионов и переход в Лигу Европы.

А победителем стало загребское «Динамо». Сильнейший клуб Хорватии стал лучшим в Восточной Европе как по итогам прошлого евросезона, так и по результатам недавно ушедшего 2019 года. «Динамо» набрало 19 очков.

Десятка сильнейших клубов Восточной Европы в 2019 году

1. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 19

2. «Славия» (Чехия) – 17

3-4. «Краснодар» (Россия), ЧФР (Румыния) – по 15

5-6. «Людогорец» (Болгария), «Ференцварош» (Венгрия) – по 14,5

7. «Динамо» (Киев, Украина) – 13,5

8. «Зенит» (Россия) – 13

9-11. «Шахтер» (Украина), «Карабах» (Азербайджан), «Слован» (Словакия) – по 12.